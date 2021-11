Video – Previsto per domattina il trasporto a valle della cabina precipitata sul monte Mottarone il maggio scorso.

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sono continuate per tutta la giornata di oggi, le operazioni dei vigili del fuoco impegnati sul monte Mottarone per gli ultimi lavori preparatori alla rimozione della cabina precipitata nel maggio scorso.

Dopo aver sezionato ed imballato nei giorni scorsi le parti della cabina, stamattina sono stati rimosse le parti trasportabili con gli automezzi 4X4 e successivamente sono stati tolti dall’area del cantiere tutti i materiali che potrebbero risultare d’intralcio al trasporto con l’elicottero previsto per la giornata di lunedì.