Salerno, scoppio in un appartamento a Pastena, feriti alcuni Vigili del Fuoco

Esplosione nel tardo pomeriggio di ieri nel sottoscala di un appartamento in via Lungomare Colombo, nel popoloso quartiere di Pastena a Salerno. A seguito di un incendio sono stati allertati i vigili del fuoco che si sono recati immediatamente nell’immobile. Non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto e le cause dello scoppio. In un primo momento si era pensato ad una bombola di gas, qualche altra testimonianza parla dello scoppio di una batteria di una bici elettrica.Al momento le notizie sono molto contrastanti. Sul luogo anche la Polizia. Da alcune ricostruzioni sembrerbbe che in seguito all’esplosione la caduta dei calcinacci e il forte boato avrebbe ferito alcuni vigili del fuoco intervenuti. Sul posto anche delle ambulanze del 118 che hanno tradotto i malcapitati caschi rossi in ospedale.

