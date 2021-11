Video Autocisterna di carburante si scontra con un Tir, folla di persone per prendere la benzina. L’esplosione fa una strage

Spread the love



(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2021 Un’autocisterna piena di carburante si è scontrata con un tir in una stazione di servizio ed è esplosa nella zona di Wellington, nell’area est di Freetown, capitale della Sierra Leone. Il bilancio provvisorio è di 108 morti. L’esplosione – ha riferito la Croce Rossa – è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nella zona industriale di Freetown. Secondo il racconto di un testimone, decine di persone, in gran parte venditori ambulanti e motociclisti di passaggio, si sono precipitate sul luogo dell’impatto per cercare di recuperare la benzina fuoriuscita, quando poco dopo è avvenuta l’esplosione, le fiamme hanno avvolto i presenti, propagandosi rapidamente in tutto il quartiere.