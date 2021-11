“Stop ai cortei, sì alle riammissioni informali “, dice il prefetto Vardè

Spread the love



top ai cortei. Sarà Gorizia, sabato, il banco di prova per le nuove regole del ministero dell’Interno: saranno autorizzate solo manifestazioni statiche, in luoghi lontani da centri storici, vie dello shopping, siti istituzionali e obbiettivi sensibili.

Le nuove direttive saranno fatte rispettare meticolosamente, ha detto il nuovo prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, insediatosi sabato scorso. I numeri parlano chiaro: dopo i cortei sono aumentati contagi e persone in isolamento. E si sta rischiando la zona Gialla. Saranno intensificati i controlli sul possesso del green pass.

Sul dossier immigrazione, Vardè ha auspicato il ripristino delle riammissioni informali in Slovenia, sospese in seguito a processi in corso al tribunale di Roma. “Stiamo attendendo l’esito dei successivi gradi di giudizio”, ha affermato.