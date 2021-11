Non riesce a raggiungere l’ospedale e partorisce in casa: mamma e figlia soccorse dai medici e vigili del fuoco

Spread the love



messaggeroveneto.it – urly.it/3gd4r

PORDENONE. Non ha dato il tempo a mamma e papà di raggiungere l’ospedale, ma è venuta alla luce in casa, nella notte. L’allarme era scattato alle 2.30 della notte, a Pordenone, quando la richiesta di aiuto per il parto imminente era giunta alla Sores.

La squadra dei sanitari ha assistito la mamma, prestando le prime cure. Con l’ausilio della barella spinale, mamma e bimba sono state poi state portate al piano terra dell’abitazione e successivamente in ambulanza trasportate all’ospedale civile di Pordenone.