Donazione dei pompieri alle famiglie di autistici

i sono incontrati ieri i membri dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Angsa – Ravenna e il gruppo ’i colleghi di Grisù’, Pompieri di Ravenna e provincia. Il gruppo ha effettuato una generosa donazione all’associazione, a sostegno delle sue attività. La presidente Noemi Cornacchia e la vice presidente Paola Veronesi hanno esposto la loro attività di Advocacy evidenziando le difficoltà di supporto abilitativo nella età minorile, a causa dell’enorme incremento diagnostico avvenuto negli ultimi anni. Oggi,circa 450 minori sono in carico alla neuropsichiatra con liste di attesa e carenza di operatori. Per l’età adulta,si augura un potenziamento del personale e delle attività. La presidente ha inoltre ha presentato un opuscolo dove sono indicate informazioni riguardanti la gestione di soggetti autistici in caso di emergenza. Era presente il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Ermanno Andriotto, che ha consegnato all’Angsa la donazione e una targa ricordo.