Varese, il G.S. VV.F. Fiamme Rosse domina i Campionati italiani senior di Taekwondo

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il G.S. VV.F. Fiamme Rosse conquista il primo titolo italiano a squadre, grazie al doppio oro individuale degli atleti Simone Alessio ed Antonio Flecca, in occasione dei Campionati italianai senior di Taekwondo che si sono svolti all’ e-work arena di Busto Arsizio (VA) il 20 e 21 novembre 2021.

Nel primo giorno di gara, l’A. Antonio Flecca, al rientro dopo un lungo periodo di stop per infortunio, si è imposto nella categoria -58kg, al termine di lunga e impegnativa serie di incontri dovuta alla presenza in gara di ben 33 atleti; dopo aver superato agevolmente, per 22-0 Cristian Lanzi e per 25-8 Danilo Lo Piccolo, l’atleta dei Vigili del fuoco ha superato di misura ai quarti Alex Semprini, con il punteggio di 9-7, al termine di un incontro molto tirato. Ha proseguito poi la strada per il titolo tricolore battendo in semifinale per 28-10 Matias Lomartire ed in finale Giuseppe Foti con un netto 17-6.

Nel secondo giorno di gara l’A. Simone Alessio, campione del mondo in carica nella cat. -74 ed olimpionico a Tokyo 2020, è salito sul gradino più alto del podio della Cat. -80kg battendo in ordine, Manuel Lo Iacono per abbandono, Luigi Valentino per KO, ed in finale Moreno Monticelli per squalifica per somma di ammonizioni.

I due titoli italiani, conquistati dagli atleti del maestro Francesco Laface, Capo squadra in servizio presso la Direzione regionale VV.F. Calabria, hanno poi consentito al G.S. VV.F. Fiamme Rosse di ottenere il primo posto nella classifica a squadre maschile.