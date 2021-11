I pompieri di Bergamo intervengono per salvataggio di un gatto e incendio di autovettura

Spread the love



COMANDO VIGILI EL FUOCO DI BERGAMO

La prima partenza dei Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e il furgone USAR, intervengono per il recupero di un gatto rimasto bloccato in una intercapedine a Seriate in via Donizzetti intorno alle 15:00. Il gatto non aveva modo di venire fuori perché non riusciva a fare nessun movimento. I vvf hanno realizzato un foro così da poter estrarre il gatto sano e salvo.

I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incendio autovettura a Martinengo in via Trieste intorno alle 14:15. L’autovettura subito dopo essere stata posteggiata ha preso fuoco e il proprietario ha chiamato i soccorsi. Nessun ferito. I vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area compromessa.