Il ricordo di Via Ventotene attraverso le parole di un collega ed amico

CLAUDIO SANTUCCI

La radio continuava a chiamare quella squadra… nessuna risposta…. 6a da 73…6a?… .ma nessuno di chi ascoltava distrattamente la radio da altre partenze o dai distaccamenti… fa caso più di tanto a questo… perché capita che sono tutti impegnati a lavorare e l’autista va a dare una mano… la notizia si è sparsa tra tutti noi dopo che altre squadre sono arrivate sul posto… 73 qui è esploso tutto… li subentra il panico di chi ascolta e non può fare nulla…

Colleghi Amici Fratelli… perché siamo questi… ci conosciamo tutti chi più chi meno… ci troviamo spesso ad intervenire insieme…. senza sapere mai cosa può succedere… lo sai benissimo che potresti non rientrare, che puoi incontrare il tuo giorno nero, ma non ci pensi… continui a fare quello che sai fare, che ami fare con tanti altri come te… insieme a te.

Quel Giorno… quel turno… mentre loro stavano salvando il salvabile donando tutto di loro, il cuore di tutti noi ha perso tanti battiti.

Quella Squadra è entrata nei cuori di tutti nei pensieri… nei ricordi… DANILO…. FABIO… ALESSANDRO… SIRIO… Grandi Uomini… bravi ragazzi… Grandi Colleghi… non abbiamo più visto i loro sorrisi… i loro Volti… non c’è stato tempo di salutarci… eravamo tutti lì nel giorno dei Funerali… persi in tanti pensieri… senza riuscire a trattenere le lacrime quando le sirene hanno salutato per l’ultima volta i nostri ANGELI…

Non siamo padroni del tempo… siamo solo padroni di rendere il tempo speciale… perché chi vive nei nostri Cuori… nei nostri pensieri… non morirà mai!…

6a IS Here!… Ubi Dolor Ibi Vigiles… (C.S.E. Santucci Claudio)