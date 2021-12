Incendio nel vano cucina di un appartamento

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Va a fuoco la cappa di aspirazione: incendiata una parte del vano cucina di un appartamento – Una squadra del Comando dei vigili del fuoco è stata impegnata nel primo posto di oggi, in un incendio di un appartamento in via Romagna 13 a Mesagne

Il denso fumo ha danneggiato alcuni suppellettili . L’appartamento era occupato da una persona anziana che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo aiutata dai vicini. Al termine dell’intervento, prima di lasciare il luogo del sinistro i VVF hanno verificato le condizioni di sicurezza e prodotto la comunicazioni agli enti per il ripristino dello stato dei lunghi

Ieri sera alle ore 23 circa la squadra di Francavilla è intervenuta in via Grottaglie per incendio di 3 autovetture (Fiat Panda) che si trovavano all’interno di un piazzale privato.

Le auto erano di proprietà di una società di autonoleggio – Indagano i carabinieri.