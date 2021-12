DETOX E FELICITA’ – LA FELICITA’ è uno stato in cui tutti vorremmo stare. Ma cosa c’entra con il Detox?

Spread the love



ELVIRA PARACINI

Il benessere è il paletto che possiamo mettere per stare in stretta connessione con il nostro corpo e poi con il nostro sè interiore.

Le nostre scelte decisionali ci portano ad avviarci verso i nostri sogni ..(li abbiamo o andiamo avanti per inerzia?) e quindi verso la felicità.

Come analogista, aiuto le persone che sono determinate a ritrovare il proprio equilibrio emotivo, a riconnettersi con la parte più profonda di sé e recuperare il proprio potere personale. Ritrovare la polverina magica che ognuno ha dentro di sé, ma che a volte non riusciamo a ritrovare perché abbiamo perso il contatto con il nostro essere e con la nostra vera mission che ci fa sentire felici.

Come lo faccio? Metto in comunicazione la parte logica e quella emotiva, Spesso quello che decido razionalmente la parte emotiva boicotta con decisioni diverse. L’inconscio in realtà ha una capacità potenzialmente più forte della parte logica, e in questi casi l’operatore instaura un vero e proprio negoziato tra le due istanze.

Questo avviene anche con la fame emotiva che è una falsa fame che va a compensare certe mancanze emozionali.

L’ormone della felicità (serotonina) è prodotta nel 95% nell’intestino (secondo cervello) ecco come si abbina detox e felicità.

Infatti depurando gli organi interni, con un programma molto semplice e di breve durata, si torna ad un equilibrio del corpo ed anche della parte emozionale.

Il Risultato si legge nella persona: gli occhi brillano, la pella è luminosa, si recupera una silhouette più snella, si dorme meglio, ci si sente più lucidi mentalmente e più attivi e flessibili. (ti sembra poco nel giro di un paio di settimane?)

Quando siamo connessi con noi stessi, tutto funziona meglio, grazie alla pulizia dalle tossine fisiche degli organi interni e da quelle emozionali, siamo veramente in grado di percorrere la giusta strada per la felicità e la conquista dei nostri sogni.

Chiedi la data dei prossimi percorsi detox con i prodotti della natura e test analogico e riquilibrio mirato: è più facile di quanto pensi devi solo fare un passo.

dott.ssa Elvira ParaciniAnalogista, Giornalista Pubblicista, Life style coachcell. 3494506194