Novara, scontro fra 2 auto a Oleggio Castello

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 15 dicembre, alle 18.20, la squadra del distaccamento di Arona è intervenuta a Oleggio Castello, in via Vittorio Veneto, per un incidente stradale. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre una donna e un minore da un’autovettura che aveva impattato un’altra auto. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Borgomanero. Sul posto anche 2 ambulanze della Croce Rossa e i carabinieri di Arona.