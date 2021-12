Video – Peru’, Babbo Natale arriva con la scala dei pompieri. Sorpresa ai bambini ricoverati per Covid

Spread the love



notizie.tiscali.it – urly.it/3gxps

Ad altezze vertiginose, sospeso su una scala da pompiere, Babbo Natale saluta i bambini con il Covid-19 all’ospedale Villa Panamericana di Lima, in mezzo a una preoccupante recrudescenza della pandemia in Peru’. Ci sono 126 bambini in ospedale, la maggior parte con sintomi lievi ma ricoverati perche’ anche i loro genitori sono stati infettati dal virus, che ha ucciso piu’ di 201.000 persone nel Paese, uno dei paesi piu’ colpiti dalla pandemia nel mondo.