Incendi e incidenti stradali: notte di lavoro per i Vigili del fuoco in Granda

Spread the love



targatcn.it – urly.it/3gxpd

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco dei vari distaccamenti della nostra provincia.

I pompieri di Cuneo e Dronero sono intervenuti, nella notte, per due principi di incendio. Il primo, all’interno di una casa di Stroppo, in frazione Bassura. Il secondo, in una mansarda a Boves. In entrambi in casi, però, all’arrivo delle squadre dei Vigili del fuoco le fiamme erano state praticamente estinte dai proprietari delle abitazioni, senza particolari criticità.

L’allarme è poi anche scattato, sempre durante la notte, per tre incidenti stradali. Prima a Cuneo, intorno alle 20.40, in via Crocetta, dove è rimasta coinvolta una sola autovettura.

Poi a Verduno, alle 21.40, mentre in questi istanti i soccorsi sono al lavoro per un’incidente sulla strada statale 231, alle porte di Bra: si stanno registrando sulla tratta pesanti disagi alla circolazione.

In tutti i casi sono comunque intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori dell’emergenza sanitaria 118 e le Forze dell’ordine.