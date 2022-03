Tragico incidente: finisce con l’auto contro una cabina elettrica, morto 21enne

Spread the love



È la cronaca dell’ennesimo incidente mortale di questo inizio 2022, sulle strade di Roma e provincia. A ricostruire il sinistro i carabinieri della stazione di Tivoli Terme. Il 21enne stava percorrendo la strada di via Fratelli Gualandi, nella zona di Castell’Arcione di Guidonia, intorno all’1 e 50 del 9 marzo. Per cause ancora da appurare, quindi, ha sbandato perdendo il controllo del mezzo.

Ad allertare i soccorsi un passante. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco che hanno disincastrato il ragazzo, rimasto bloccato tra le lamiere dell’auto. Quindi la corsa disperata dei medici del 118, all’Umberto I e i tentativi di salvargli la vita, purtroppo però inutili. Il 21enne, alle 3:45 circa, è morto.