Australia, gioco gonfiabile vola via. Morti 5 bambini, gravi altri 4

ANSA.it – E’ salito a cinque il bilancio dei bambini australiani morti in una scuola elementare di Devonport, in Tasmania, mentre giocavano su un castello gonfiabile sollevato da una raffica di vento: oltre ai quattro piccoli (due maschi e due femmine) precipitati al suolo da un’altezza di circa dieci metri e deceduti sul colpo, un quinto – che era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche – non ce l’ha fatta.

Rimangono così in ospedale altri quattro bimbi rimasti feriti nell’incidente.