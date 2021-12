Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Madone intervengono per un incendio furgone a Terno D’Isola in via Carvisi intorno alle 2:00.

Il furgone di una compagnia di spedizioni ha preso fuoco per un presunto problema elettrico, nessun ferito. Sul posto anche i Carabinieri Madone e di Calusco D’Adda.