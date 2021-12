Perugia, carambola tra auto: tamponato anche il mezzo dei Vigili del fuoco arrivati in soccorso

Spread the love



PERUGIA – Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, alla mezzanotte di sabato sulla statale 318, prima dell’uscita di Pianello. I vigili del fuoco erano intervenuti per uno scontro fra due auto, in cui due persone erano rimaste ferite in modo lieve. Durante l’intervento di soccorso però altre due macchine si sono scontrate contro uno dei mezzi dei Vigili del fuoco inviati sul posto.