Incidente stradale fra due autovetture – ferito un occupante

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 11.30 circa sulla SS18 nel comune di Gizzeria per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte, una Skoda ed una Volkswagen Passat. Danneggiata in modo lieve una Fiat Punto parcheggiata in prossimità della zona interessata dal sinistro sinistro.

Ferito l’occupante della Passat che, all’arrivo dei vigili del fuoco, era stato già trasportato dal personale sanitario del Suem118 presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.