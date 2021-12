Nus, incendio distrugge un edificio in frazione Issologne

Spread the love



aostaoggi.it – urly.it/3g-xg

Un’abitazione è stata distrutta da un incendio divampato nella notte a Nus, in frazione Issologne. I vigili del fuoco sono giunti sul posto alle ore 2 ma il rogo era ormai già generalizzato all’edificio realizzato in legno e cemento. Quindici pompieri tra professionisti e volontari con sei mezzi hanno lavorato tutta la notte per aver ragione delle fiamme e mettere in sicurezza l’edificio ora inagibile.

Secondo i primi accertamenti l’incendio ha avuto origine dalla canna fumaria e si è rapidamente esteso. Le operazioni sono terminate questa mattina alle 7.

Anche i tecnici della società di fornitura elettrica sono intervenuti per togliere la corrente elettrica all’intera frazione durante l’intervento dei vigili del fuoco.