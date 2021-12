Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

23 dicembre tre anni fa il terremoto in provincia di Catania. Immediata la mobilitazione dei Vigili del fuoco per prestare soccorso alle comunità colpite: 30 persone soccorse tra le macerie, 1.700 gli interventi per la messa in sicurezza di edifici lesionati #pernondimenticare