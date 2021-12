Nuovi prodotto per la lotta agli incendi boschivi -sperimentato prodotti ritardanti

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Poter gestire in maniera efficace le situazioni emergenziali non può che dipendere da una accurata opera di organizzazione della macchina dei soccorsi da eseguirsi “in tempo di pace”. È per questo che il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e nella fattispecie la Direzione Regionale della Campania, ha preso parte in questi giorni, con la delegazione dell’Ufficio AIB (Antincendio Boschivo), alle attività di sperimentazione di prodotti ritardanti a lungo termine per la lotta agli incendi boschivi impiegati sia dai mezzi aerei della flotta dello Stato sia dagli automezzi a terra. Nell’esercitazione, che si è svolta ad Anagni (FR), vi hanno preso parte numerosi velivoli che hanno effettuato numerosi lanci dimostrativi.