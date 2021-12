Mezzo fuori strada, poi si ribalta: feriti tre vigili del fuoco

Spread the love



Monte San Savino (Arezzo), 27 dicembre 2021 – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti in un incidente nella giornata di Santo Stefano a Monte San Savino, nella frazione di Alberoro.

l mezzo dei pompieri è finito fuori strada, con le ruote in un fossetto laterale; poco dopo lo scontro con la tombatura in cemento che ha fatto ribaltareil veicolo. Nell’incidente sono rimasti feriti in tre, ma per fortuna non in gravi condizioni.