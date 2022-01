Interventi per soccorso a persone

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del fuoco del Comando di La Spezia della sede centrale sono intervenuti in località Corniglia per soccorso a persona su sentiero.All’interno del Parco Nazionale delle 5 terre in località Cornigla, sul sentiero 587 un turista di nazionalità francese colto da malore allertava i soccorsi e subito dalla sede VVF spezzina si recavano sul posto 6 unità con mezzi e attrezzatura SAF (personale specializzato per il recupero di persone in zone impervie).

Giunti sul posto, dopo aver stabilizzato l’infortunato che risultava cosciente, coadiuvati dal personale del Soccorso Alpino, provvedevano al trasporto dello stesso con speciale barella portantina da sentiero fino all’abitato di Corniglia, dove veniva affidato alle cure dei sanitari del 118 e della pubblica Assistenza di Monterosso.Successivamente nel tardo pomeriggio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana, veniva inviata in località Fiascherino nel Comune di Lerici per un soccorso analogo sul sentiero 464 La Serra – Fiascherino.



Questa volta, una donna cadeva sul sentiero procurandosi un trauma cranico e i soccorsi venivano allertati da alcuni compagni di escursione.Il personale VVF intervenuto sul luogo del sinistro con 6 unità, in sinergia con il personale del Soccorso Alpino e valutata la difficoltà del recupero, provvedeva ad allertare l’elicottero VVF DRAGO 70, il quale giunto sul posto in pochi minuti dall’elinucleo VVF di Genova, effettuava il recupero della donna e la trasportava presso l’elisuperficie della sede VVF spezzina di Via Antoniana, dove ad attenderla vi era il personale sanitario del 118.