In farmacia le mascherine FFP2 non potranno essere vendute a più di 75 centesimi l’una

Spread the love



ilpost.it –

l commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato lunedì che nelle farmacie italiane le mascherine FFP2 non potranno essere vendute a più di 75 centesimi l’una. L’accordo è stato raggiunto con le associazioni di categoria delle farmacie FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, ma deve essere ancora formalizzato: significa che la vendita delle mascherine FFP2 a prezzo calmierato non è ancora effettiva.

La decisione, che non riguarda altri rivenditori come catene di supermercati e negozi di e-commerce, era già stata anticipata dal governo nel decreto del 30 dicembre, ma si era lasciato a Figliuolo il compito di siglare un protocollo d’intesa con le farmacie.