Incendio di una cascina abbandonata

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio cascina abbandonata in via Roma a Trascore Balneario intorno alle 8:30.

L’abitazione di tre piani è stata coinvolta sui tre livelli compreso il tetto, all’interno sono state rinvenute 2 bombole di gpl. I VVF spente le fiamme hanno messo in sicurezza le bombole e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche la Polizia Locale.