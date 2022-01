Incendio di un’abitazione originatosi dalla canna fumaria

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono stati impegnati nel quartiere S. Janni zona sud/est di Catanzaro per incendio abitazione.

Le fiamme originatosi dalla canna fumaria si sono propagate al tetto con struttura in legno e copertura con pannelli coibentati, ed alla controsoffittatura di uno stabile di due piani fuori terra.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco intervenuti con supporto di autobotte ed autoscala è valso alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione.

Non si registrano danni a persone o alla struttura portante dell’abitazione