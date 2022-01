Ristori 2022: nuovi indennizzi e aiuti alle imprese – Nuovo Dl Sostegni 2022

Spread the love



Secondo indiscrezioni, potrebbe essere approvato a breve un nuovo Decreto Ristori 2022 in Consiglio dei Ministri. Nel pacchetto da 2 miliardi di euro, potrebbero esserci sia nuovi contributi a fondo perduto per i settori più colpiti dalle limitazioni di dicembre e gennaio, sia il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro e della quarantena indennizzata come malattia, nonché misure per limitare i rincari nella bolletta di energia e gas e nuove moratorie sui prestiti bancari.

Il Governo starebbe valutando un nuovo programma di ristori e contributi a fondo perduto per le attività economiche afferenti ai i settori più colpiti dalle restrizioni Covid, soprattutto Eventi, Turismo, Discoteche e Ristorazione. Le anticipazioni ufficiali sono state fornite dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini: