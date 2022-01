Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

12/1/21 ore 19:00 innesto A36 – Gallarate . Per cause da accertarsi un autobus in transito ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo e Gallarate con tre automezzi: un’autopompa, un autobotte e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. Le operazioni sono in corso.