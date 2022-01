Video – Messina, uomo si arrampica sulla ruota panoramica: intervengono i Vigili del fuoco

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 23.30 del16 gennaio, I Vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala, congiuntamente al personale della Polizia di Stato, per soccorrere un uomo di 36 anni di nazionalità tunisina che si era arrampicato in segno di protesta a circa 50 metri di altezza, sul punto più alto della ruota panoramica installata per le festività natalizie in piazza Cairoli. Dopo circa due ore di dialogo con i soccorritori, l’uomo è sceso dalla struttura e si è consegnato alle forze dell’ordine.