Video – Potenza, tir si ribalta sulla SS 96

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 9.20 del 17 gennaio, i Vigili del fuoco di Potenza, sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato finito capovolto e parzialmente fuori strada sulla S.S. 96, vecchio itinerario tra il valico di Pazzano e Tolve.

L’autista non ha riportato danni visibili ed è stato sottoposto ad un primo controllo da parte del personale 118 giunto sul posto. Il carico del mezzo, olio di oliva, è andato quasi completamente cosparso nei terreni sottostanti e in parte sulla sede stradale.

La squadra intervenuta con autopompa e un fuoristrada ha posto in sicurezza l’intera area. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per la durata delle operazioni di bonifica. Sul posto presenti anche i carabinieri, la polizia locale e personale del 118.