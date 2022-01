Video – Intervento per soccorso a un cardiopatico in arresto cardiaco – la bombola di ossigeno esplode e il paziente muore – un vigile del fuoco ustionato

Spread the love



firerescue1.com

MESQUITE, Texas —I vigili del fuoco stavano intervenendo in soccorso per un di arresto cardiaco e mentre effettuavano la rianimazione cardiopolmonare somministrando ossigeno, la bombola è esplosa innescando un incendio

I pompieri non indossavano indumenti antincendio e hanno tentato evacuare il paziente, ma non sono stati in grado di farlo. Una volta fuori e dopo aver indossato i dispositivi di sicurezza, i vigili del fuoco non hanno potuto rientrare nell’appartamento poiché l’incendio si era propagato.

Un vigile del fuoco ha riportato ustioni di secondo grado alle mani. È stato curato in ospedale e dimesso. Nove unità di Mesquite hanno risposto all’incendio e il Dallas-Fire Rescue ha inviato quattro unità.

L’incidente è sotto inchiesta.