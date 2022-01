Incendio in zona Nomentano – via Capraia

Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DI ROMA

Incendio in via Capraia, nel quartiere Tufello nel quadrante Nord-Est della città. Le fiamme hanno interessato i locali dell’Ater e un ex alimentari. L’allarme è stato dato verso le 6.30 di stamane. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco. La strada ed i palazzi sono stati invasi da dense nubi di fumo nero.

Impossibilitati ad aprirsi un varco dalle tre serrande Vigili del Fuoco sono acceduti da una finestra al pian terreno e tratto in salvo un cittadino italiano di 56 anni che dormiva nell’ex panificio.