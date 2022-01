Matera, scoppia un incendio in una palazzina: quattro i feriti

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 27 gennaio, i Vigili del fuoco di Matera sono intervenuti nella frazione di Borgo La Martella per l’incendio al terzo piano di una palazzina adibita a centro di accoglienza per stranieri. L’intervento tempestivo delle squadre ha consentito di confinare le fiamme evitando la propagazione agli altri ambienti dello stabile. Sono stati evacuati i 63 occupanti, 4 gli ospiti trasportati in ospedale e assistiti dal personale sanitario.