Video – Decimomanno, incendio di autocisterna che trasportava mangimi

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte a Decimomannu, nel cagliaritano, per spegnere l’incendio di un camion cisterna che trasportava mangimi.



Le squadre con un’autopompa serbatoio, supportati da un’autobotte, hanno spento le fiamme che avevano coinvolto l’intero automezzo e messo in sicurezza l’area circostante. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause.