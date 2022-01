Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei #vigilidelfuoco a Pozzilli (IS) per lo scontro in un passaggio a livello tra un’automobile e un treno: deceduta la donna a bordo del veicolo, nessuna persona ferita tra i passeggeri del convoglio. In corso la messa in sicurezza dell’area #28gennaio