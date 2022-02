Bruciano alcuni capannoni magazzino a Imperia, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Spread the love



primariviera24.it – urly.it/3hhyj

E’ stato una notte di lavoro per i vigili del fuoco di Imperia, che verso l’una e 20 sono dovuti intervenire in strada vicinale Cascine, a Oneglia, vicino alle scuole magistrali, per l’incendio di alcune baracche magazzino in un terreno provate. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto. I pompieri hanno dovuto lavorare fino alle 5 circa prima di completare le operazioni di bonifica.