Maxi tamponamento sull’autostrada A26, 2 morti e 40 auto coinvolte

(ANSA) – ALESSANDRIA, 07 FEB – Ci sono due morti, e diversi feriti, nel maxi tamponamento avvenuto questa mattina sull’Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia.

Coinvolti quattro camion e una quarantina di auto.

Lo riferisce la polizia stradale di Casale Monferrato, sul posto con 118, tecnici di Autostrade per l’Italia e vigili del fuoco.

Chiuso per consentire i soccorsi il tratto autostradale, si segnalano almeno quattro chilometri di coda. L’incidente poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato in direzione della Liguria. Sul tratto era segnalata nebbia. (ANSA).