Video – Intervento in area boschiva per incendio vegetazione

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

7/2/22 ore 9:00 Malnate (Va)- Cagno (Co) i vigili del fuoco dei comandi di Varese e Como stanno intervenendo in un’area boschiva tra i comuni di Cagno e Malnate per un incendio vegetazione. Sul posto stanno operando diverse squadre con 5 automezzi. Le operazioni sono rese particolarmente complicate causa il forte vento.

Aggiornamento incendio Malnate. Le fiamme stanno interessando due ettari di sottobosco, presenti sul posto anche i volontari A.I.B. della provincia di Varese e un D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento).