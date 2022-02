Accendono un fuoco in casa per scaldarsi, e l’appartamento brucia. In due finiscono in ospedale

Spread the love



quilicata.it – urly.it/3hsw4

Dalle 2 del mattino di oggi i carabinieri ed i vigili del fuoco sono al lavoro in via Gorizia, traversa del corso Serrovira, nel centro di Licata, per spegnere un incendio che si è verificato in un’abitazione della zona.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un vecchio stabile, probabilmente in abbandono, nel quale avevano trovato rifugio dei senzatetto, di origine extracomunitaria.

Intorno alle 2 del mattino di oggi, forse a causa di un fuoco acceso per riscaldarsi, nella casa è scoppiato un incendio. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina, coordinati dal capitano Augusto Petrocchi, ed i vigili del fuoco.