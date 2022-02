L’Aquila, gravi incidenti funestano le strade abruzzesi

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo l’una di ieri notte, per cause ancora in via di accertamento, un trentaduenne di Magliano alla guida della sua auto ha urtato violentemente il palo di sostegno dell’illuminazione pubblica all’ingresso dell’abitato di Magliano dei Marsi. Nell’urto il giovane ha perso la vita nonostante i soccorsi immediati dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118. I Vigili del fuoco non hanno potuto far altro che estrarre il corpo dalle lamiere contorte e deformate dalla violenta collisione.

Nel primo pomeriggio di ieri, invece, un violento scontro frontale tra due autoarticolati frigoriferi è accaduto all’interno di una galleria della superstrada 690, l’importante arteria stradale che collega la Marsica con l’alto frusinate, nel territorio comunale di Canistro. Il mezzo pesante che viaggiava in direzione Sora ha invaso la corsia opposta urtando violentemente l’altro autoarticolato. I due conducenti sono rimasti seriamente feriti, uno dei due è stato estratto con difficoltà dall’abitacolo dell’automezzo dai Vigili del fuoco di Avezzano. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture che percorrevano la stessa strada, fortunatamente senza gravi conseguenze. Per permettere i soccorsi in sicurezza, la superstrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia ed è stato istituito il percorso alternativo sulla vecchia Strada del Liri. I Vigili del fuoco hanno poi rimosso i mezzi e hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e il personale sanitario 118 di Avezzano che ha trasportato i feriti presso l’Ospedale Civile del capoluogo marsicano.