Progetti inclusione sociale ATS e Comuni, avviso pubblico Ministero Lavoro

Spread the love



quotidianosicurezza.it –https://www.quotidianosicurezza.it/formazione/bandi/avviso-pubblico-1-2022-ats-inclusione-sociale.htm

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l’avviso pubblico 1/2022 per il finanziamento di proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali per il sostegno alle persone vulnerabili, anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità. Finanziamento da PNRR – Next generation Eu.

Il bando stanzia 1.450,6 milioni di euro che potranno essere utilizzati da circa 600 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni singoli, con il coordinamento di Regioni e Province Autonome.

Sette le linee di investimento raccolte in tre gruppi:

Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; Investimento 1.3 – Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).

Ammessi progetti consorziati e adesione a ognuna delle sette linee.

Domande dal 1° marzo 2022 ed entro le ore 17:00 del 31 marzo 2022. Tramite piattaforma BDAP.