Distacco di un cestello elevatore, ancorato a una impalcatura, che ha urtato un’auto in transito. Illesi l’operaio e la conducente del veicolo.

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella tarda mattinata di oggi squadre dei vigili del fuoco di Genova sono intervenute in via Berghini, nel quartiere San Fruttuoso, per il distacco di un cestello elevatore, ancorato a una impalcatura, che ha urtato un’auto in transito. Illesi l’operaio nel cestello e la conducente del veicolo. È ancora in corso la messa in sicurezza dell’area.