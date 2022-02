Barricato in casa a Viterbo, irruzione dei carabinieri: un ferito

Spread the love



tg24.sky.it – https://tg24.sky.it/roma/2022/02/20/barricato-casa-viterbo

I carabinieri in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo barricato in casa a Civita Castellana, nel Viterbese. Almeno un carabiniere è rimasto ferito, sconosciuta al momento la gravità. Sul posto ancora ambulanze e forze di polizia. Alcuni condomini hanno affermato che i vigili del fuoco avrebbero staccato il gas per procedere alle operazioni.