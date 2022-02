Trent’anni del servizio nazionale della protezione civile

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il 24 febbraio 1992 nasceva il Servizio di Protezione civile, istituito e regolamentato con la legge 225, grazie alla grande capacità di visione di Giuseppe Zamberletti, padre del moderno Sistema di Protezione civile nazionale, basato sulla coesione, sulla

solidarietà di tutte le Istituzioni della Repubblica e sulla valorizzazione del volontariato. Un sistema che non si esaurisce con l’intervento e la ricostruzione ma che ha il suo sviluppo anche nella fase di previsione e prevenzione, che coinvolge a trecentosessanta gradi tutti gli attori potenzialmente protagonisti.

“Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, opera e assicura, nell’ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione”, dice il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile Prefetto Laura Lega.

“La volontà del Dipartimento è sviluppare nuove tecnologie che, oltre a consolidare le professionalità e le specialità del Corpo, si sviluppino in sintonia con gli obiettivi strategici del PNRR e, fra questi, un’attenzione particolare è rivolta all’innovazione tecnologica e alla tutela ambientale, pur sempre in una cornice di maggiore sicurezza per la collettività. Tutto ciò anche per consolidare l’apporto fondamentale dei Vigili del fuoco al Sistema nazionale di Protezione civile”.

“In occasione del trentesimo compleanno del Sistema di Protezione civile nazionale, – conclude il Prefetto Lega – nel confermare la più ampia condivisione degli obiettivi istituzionali tra i due Dipartimenti, desidero far arrivare a tutti i componenti i migliori auguri per uno sviluppo sempre maggiore di un sistema che è una delle eccellenze italiane riconosciuta in tutto il mondo”