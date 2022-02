L’Aquila, due vasti incendi ad Avezzano e Civita D’Antino

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il 24 febbraio due vasti incendi sono divampatii nel territorio marsicano. Il primo ha interessato una vasta porzione del lato sud del Monte Salviano, in prossimità della frazione di Cese, nel comprensorio comunale di Avezzano. Un secondo incendio, sviluppatosi quasi contemporaneamente, si è verificato nei pressi dell’abitato del comune di Civita d’Antino, dove le fiamme hanno minacciato anche delle stalle e caseggiati rurali.

Impegnati i Vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano, con quattro mezzi e sette uomini, oltre a squadre di volontari della locale Protezione Civile.

In entrambi i casi, l’area impervia, la grande quantità di vegetazione secca, e il forte vento, hanno reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento, per fronteggiare il rogo è stato richiesto anche l’impiego di mezzi aerei .

E’ stato necessario mantenere un presidio fisso a protezione di diversi manufatti rurali e allevamenti.