Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Della paglia trasportata da un Tir è andata a fuoco sulla SS 650, la statale Trignina, all’altezza di Pesche (IS) paralizzando il traffico in entrambe le direzioni. Illeso il conducente del mezzo pesante, due squadre al lavoro per le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area.