CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Canneto in fiamme a Paola (CS), su una collina a ridosso di un hotel e di un distributore di benzina: squadre al lavoro per ore, Vigili del Fuoco schierati anche sul tetto dell’albergo per contenere l’#incendio. Intervento concluso nella notte, non coinvolte le strutture – #3marzo