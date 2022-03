Palermo, sottoscritta la convenzione 2022 tra Corpo Nazionale, Protezione Civile e Corpo Forestale regione Sicilia

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio dell’1 marzo si è tenuta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo la prima riunione di coordinamento di Protezione Civile relativa alla convenzione 2022 firmata nella mattina dello stesso giorno dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e dal Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Tale convenzione, partendo dalle peculiarità del territorio, che, oltre all’insularità, presenta una significativa vulnerabilità relativamente a diversi rischi, mira ad una sinergica collaborazione tra le tre amministrazioni volta a rendere più efficiente ed efficace l’attività di soccorso non soltanto in ambito antincendio boschivo, ma anche per quanto attiene il rischio idrogeologico, sismico e vulcanico, con l’ulteriore obiettivo di giungere ad una comune pianificazione delle emergenze, nonché ad una interazione formativa.

Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Ennio Aquilino, il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, Ing. Salvatore Cocina, ed il Dirigente Generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Dott. Giovanni Salerno, alla presenza di 25 Dirigenti e Funzionari delle tre Amministrazioni incaricati di attuare la convenzione, hanno evidenziato gli scopi e le priorità della stessa, fissando, già a partire dai prossimi giorni, l’agenda delle specifiche attività.