Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Nelle giornate del 5 e il 6 marzo sono state celebrate due messe in memoria del Capo squadra Pietro Camozzi e il Vigile del fuoco Cesare Bertocchi entrambi prestavano servizio presso il distaccamento volontari di Gazzanica. Il VF Bertocchi è morto in servizio in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava alla guida dell’autobotte durante un intervento.